Lastebil mistet hengerhjul på E6 - hjulet traff en annen bil

Saken oppdateres.

Lastebilen ble stoppet på Gråmyra i Levanger etter hendelsen på E6 i Stjørdal. Sjåføren hadde ikke merket at hjulet var borte, og hadde kjørt videre.

Tre biler involvert

- Vi fikk melding klokka 11.54 om at en lastebil mistet et hjul som traff en bil, og at en tredje bil kjørte inn i det hjulet. Den bilen er så skadet at den må berges, sier operasjonsleder Kjetil Mollan ved Trøndelag politidistrikt.

Ingen personer ble skadet.

- En våken melder ga så god beskrivelse at vi fanget opp lastebilen. Sjåføren har forklart til politiet at han oppdaget like før Gråmyra at et hjul på den midterste akslingen var punktert, sier Mollan.

Det blir ingen reaksjoner mot lastebilsjåføren, opplyser Mollan. Hendelsen regnes som et uhell.

De to bilistene som traff hjulet har fått firmaets kontaktinformasjon for forsikringssaken som venter.

- Han får vel reparert hengeren på Gråmyra, og får nytt hjul der.