Tok førerkortet fredag - tatt for fyllekjøring natt til lørdag

Saken oppdateres.

Fredag tok 22 åringen fra Verdal førerkortet. Klokken 01.30 natt til lørdag mistet han det igjen etter å ha blitt stoppet av en politipatrulje på E6 ved Rinnleiret i Levanger.

- En sivil politipatrulje ble oppmerksom på en bil som kjørte i høy hastighet nordover på E6. Patruljen kjørte etter bilen og stanset den. Bilføreren, som hadde kjørt opp i går, var synlig beruset, sier Rune Reinsborg som er operasjonsleder i politiet i Nord-Trøndelag.

- Hva synes du om dette?

- Vi stusser veldig på at det går an å være så blottet for holdninger i trafikken, sier Reinsborg.

Mannen blir anmeldt for ruskjøring, og trolig også for å ha forsøkt å unndra seg kontroll av politiet, ifølge operasjonslederen.

Bilens eier, også han en mann i 20-årene fra Verdal, satt i passasjersetet. Også han ble fratatt førerkortet.

- Han blir anmeldt for å ha overlatt bilen til en person som ikke fyller vilkårene, sier Reinsborg.

Begge mennene skal avhøres av politiet etter hendelsen.