Veltet vogntog sperret E6 i Grong

Saken oppdateres.

Det var klokken 22.12 at politiet i Nord-Trøndelag meldte om at et vogntog har veltet på E6 i Grong kommune i Nord-Trøndelag.

- Det har skjedd på Gartland. Brann og ambulanse er på stedet, politiet er på vei. Føreren er bevisst og blir tatt hånd om av ambulansepersonell, fortalte operasjonsleder Stig Rune Sagen.

Veien åpnet igjen

Brannvensenet skumla området rundt vogntoget etter at det oppsto en diesellekkasje, fortalte Sagen.

Veien på stedet ble midlertidig stengt, og bilberging var ventet cirka klokken 23.00.

Like etter klokken 23 meldte Statens vegvesen at vegen er åpnet med redusert fremkommelighet og lokal omkjøring.