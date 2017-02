Feiret nytt studium med kakefest

Saken oppdateres.

Det er et samlingsbasert masterstudium i økonomi og ledelse, Master of Business Administration, som nå legges til Nord Universitetets avdeling i Stjørdal.

- Vi har i dag et studium med 45–50 studenter i Steinkjer. Det legger vi ned og flytter det isteden til Stjørdal, fordi vi mener markedet er bedre der, sier Frode Soelberg, som er ansvarlig for MBA-studiet ved Handelshøgskolen ved Nord Universitetet.

Havbruk og transport

Studiet er rettet mot næringslivet og videreutdanning for folk som allerede er i arbeid og har en bachelorgrad. Soelberg legger ikke skjul på at de nå sikter mot det nasjonale markedet. Årsaken til at valget falt på Stjørdal som studiested er derfor nærheten til flyplassen.

- Det er rettet mot personer som trenger faglig påfyll eller skal bytte jobb. Vi ser for oss å legge opp flere ulike pakker og utdanningsløp innen økonomi og ledelse, sier Soelberg.

Blant spesialiseringsmulighetene universitetet nå vurderer å tilby er havbruk, trafikk, logistikk og transport, økologisk økonomi og ledelse.

Kan gi 300 studenter

- Nord Universitetet er faktisk størst i landet på MBA-studier, sier Soelberg.

På sikt er ambisjonene 100 nye studenter årlig i Stjørdal, altså 300 nye studenter i det treårige løpet. Dette kommer i tillegg til de mellom 400 og 500 studentene som i dag er tilknyttet Nord Universitetet i Stjørdal. Her ligger i dag landets fremste fagmiljø på trafikk, som blant huser landets eldste trafikklærerutdanning.

- Dette er kjempestort for oss. Det styrker oss og lar oss sette hårete mål. Universitetsstatusen har i det hele tatt gjort at det skjer mye mer i raskt tempo, sier Rikke Mo Veie, som leder trafikkutdanningen i Stjørdal.

- For oss som by er dette som skjer av avgjørende betydning. Dette gir oss nye muligheter og viktige kompetansearbeidsplasser, sier stjørdalsordfører Ivar Vigdenes (Sp).

Flytter til Tangen

Det er flyttingen til nye og mer moderne lokaler på Tangen i Stjørdal som har gjort utvidelsen av studietilbudet mulig, forteller Veie. Etter at universitetsledelsen fikk presentert mulighetene som lå i en flytting til Tangen Næringsbygg AS, der blant annet Aibel tidligere hadde sitt kontor i Stjørdal, ble det avgjort å legge det nye MBA-studiet til Stjørdal. Til studiestart 2017 vil universitetet være på plass i nye lokaler.

- Vi bygger opp fagmiljøet vårt i Nord-Trøndelag. Derfor er det også satt av vesentlige midler til å videreutdanne og kvalifisere ansatte. Totalt dreier det seg om cirka 80 millioner kroner til kompetanseheving, sier Soelberg.

Avdelingen i Stjørdal får i løpet av kort tid også sin første professorstilling knyttet til trafikk-miljøet. Den lyses ut i løpet av de nærmeste dagene, forteller leder for Trafikkavdelingen, Rikke Mo Veie. Hun vil ikke si mer om hvilke andre planer for nye studier som foreligger.