Har brukt over 300 000 kroner på å redde «dødsdømt» hund

Saken oppdateres.

En familie kjemper for hunden Lokes liv, etter at tingretten har vedtatt at den må avlives.

Nå vil familien anke saken til Høyesterett, skriver Stjørdalens blad .

– Vi vet det blir veldig krevende å ta saken videre. Men vi kan ikke gi oss. Loke er et familiemedlem. Hunden er ikke farlig i det hele tatt, sier Unni Østmo til avisa.

Loke har vært i Falcks varetekt siden hunden havnet i slåsskamp med en annen hund i 2015 og bet en hundeeier som prøvde å skille hundene.

Tingretten vedtok at hunden skal avlives, og lagmannsretten avslo å ta opp saken på nytt.

Familien, som har startet en Facebook-kampanje for hunden, vet at de ikke selv får hunden tilbake, men vil at den heller skal omplasseres.

Følg Adresseavisen på Facebook , Instagram og Twitter