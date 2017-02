Lastebilen kom nesten til topps i den islagte bakken, så gikk det plutselig feil vei ...

Saken oppdateres.

Det var både glatt og bratt i Forradal. Det fikk den 28 år gamle lastebilsjåføren erfare da han ikke kom opp bakken til gården hvor han skulle levere lasten. Det gikk derfor ikke helt som sjåføren ventet.

Isteden forsvant lastebilen til skogs.

- Bilen kom nesten til topps i en bakke, så seglet den rett bakover ned bakken og ned en bratt skråning og ut i skogen. Heldigvis veltet ikke bilen, sier Adresseavisen frilansfotograf Erling Skjervold, som var på stedet i forbindelse med bergingsaksjonen.

Ingen personskade

Det har ikke lyktes Adresseavisen å komme i kontakt med den 28 år gamle mannen bosatt i Stjørdal, som kjørte lastebilen, men det er all grunn til å tro at han fikk seg en bra støkk av baklengsferden på glattisen. Sjåføren hadde allerede forlatt stedet da bilen ble berget.

Ifølge politiet kom ingen til skade i utforkjøringen, som skjedde i Grønnsetgrenda i Forradal like etter klokken elleve torsdag formiddag. Bilen fikk også relativt små skader etter den dramatiske utforkjøringen, får Adresseavisen opplyst.

Først torsdag ettermiddag kunne den berges.

Måtte rydde skog for å berge bilen

For å kunne få frem bilen, som sto midt inne i et lite skogholt, i en skråning måtte bergingsmannskap sage ned flere trær og få kjørt på et lass med pukk for å få et fastere underlag.

- To tungbergingsbiler måtte til for å få den frem. Den ene sto på toppen og holdt igjen, mens den andre dro frem bilen, forteller Adresseavisens fotograf Skjervold.

