Stoppet med spikermatte i Verdal

Saken oppdateres.

Det var fredag kveld at politiet jaktet på og pågrep føreren av en sølvgrå BMW X5, som stakk av fra en tollkontroll ved Sandvika ved svenskegrensa i Verdal. I flere timer lette flere patruljer fra politiet og tollvesenet etter bilen.

- Føreren unndro seg først tollkontroll, deretter en politikontroll, forteller operasjonsleder Kjetil Mollan ved politiets operasjonssentral i Nord-Trøndelag.

Rømte i høy fart

I tildels høy fart forsøkte sjåføren av den så å stikke av først fra tollerne og deretter fra politiet på Fv. 72.

- Vi fulgte etter bilen på trygg avstand og signaliserte at føreren skulle stoppe. Det gjorde de ingen tegn til før de stoppet på en sidelomme, passasjeren hoppet ut og hektet av hengeren med en snøskuter på. Så forsvant de tilbake mot Sandvika og Fv. 72, forteller tolloverinspektør Torhild Myrvold, som selv var med på kontrollen i Sandvika.

Hun snakket selv med vitner som fortalte at biltyvenes villmannsferd hadde foregått i stor fart.

- Vi snakket blant annet med en brøytebilsjåfør som nesten måtte kjøre av veien for å unngå å kollidere med bilen, sier Myrvold.

- Resolutt inngripen

Tollerne varslet politiet allerede da de tok opp forfølgelsen av den tilsynelatende norskregistrerte bilen. Politiet kunne dermed overta letingen etter bilen og de minst to personene. Føreren unnlot også å stoppe for en politikontroll og fortsatte flukten nedover dalen mot Vuku.

- Det var relativt stor ferietrafikk østover mot Sverige. Vi vurderte det slik at han skapte farlige situasjoner og var en fare for seg selv og andre. Derfor ble det besluttet å bruke spikermatte for å stoppe ferden, sier politiets operasjonsleder Mollan.

Da bilen ble stoppet var det en person i bilen.

- Det var en resolutt og vellykket inngripen fra handlekraftige politifolk som lå bak ham da mannen ble pågrepet, sier Mollan.

Trolig ruset

Politifolkene på stedet vurderte føreren, en mann i tjueårene fra Innherred, som ruset. Det ble derfor tatt blodprøve av mannen før han ble satt i arresten. Mannen er kjent for politiet fra tidligere.

- Det gjennomføres avhør av i dag. Det pågår akkurat nå, sier Mollan til Adresseavisen like etter klokken 13.00.

Bileier ante ingenting

Det viste seg i ettertid at både bilen, snøskuteren og tilhengeren var stjålet ulike steder i området Åre-Duved. Bilen var påsatt falske norske skilter da den passerte grensen.

Torhild Myrvold ringte selv eieren av snøskuteren for å fortelle at den var beslaglagt i Norge.

- Han skjønte ingenting siden han hadde sett den tidligere på dagen, men han ble veldig interessert da jeg nevnte at tilhengeren ble trukket av en sølvgrå BMW. Det viste seg nemlig å være hans bil, så han ble veldig glad og takknemmelig, sier Myrvold.

Hun berømmer det gode samarbeidet tollvesenet og politiet har hatt i forbindelse med aksjonen fredag.

Undersøker bilen lørdag

Både den stjålne bilen, tilhengeren og snøskuteren, ble fraktet til Vuku fredag. Lørdag formiddag var både politiets kriminaltekniker og personell fra tollvesenet på stedet for å undersøkte tyvegodset.

- Vi har hatt tett kontakt med svensk politi og de har utført kriminaltekniske undersøkelser der tyveriene skjedde, opplyser operasjonslederen.

Det vil nå bli opp til politijurist om den pågrepne mannen i tjueårene skal fremstilles for varetektsfengsling mandag.