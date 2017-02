Urinering på restaurantvindu og utagerende festing i Stjørdal

Saken oppdateres.

Politiet har hatt flere oppdrag å kjøre mellom i Stjørdal i natt. Det startet med en kranglevoren tenåring utenfor et utested like før midnatt.

- Et utested plagdes med en beruset og vanskelig person, som rett i forkant hadde blitt kastet ut, sier operasjonsleder Ole Tuset i politiet i Trøndelag.

Etter en prat med politiet, ble tenåringen bortvist fra området og skal ikke ha skapt mer problemer.

Overrasket tissetrengt 40-åring

Like før klokken halv to kom en politipatrulje over en mann som slo lens på et restaurantvindu.

- Han var igang med udåden da politipatruljen passerte, og dette måtte vi selvfølgelig påtale, sier operasjonsleder Ole Tuset.

Ifølge Tuset vil han bli ilagt forelegg for dette, og mannen i 40-årene skal ha uttalt at han vil vedta forelegget.

Trusler og stolkasting på hotell

Fem-seks personer hadde fest på et hotellrom i Stjørdal og det skal ha kommet flere klager. Men da ansatte fra hotellet prøvde å løse dette, hadde de møtt en truende person og fått kastet en stol etter seg.

- Vi rykket ut og fikk løst dette på stedet ved at festen ble avsluttet. Vi har ikke opplysninger på at det vil komme en anmeldelse på dette forholdet, avslutter operasjonsleder Ole Tuset.