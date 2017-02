Steiner i veibanen på fylkesvei 72 i Verdal

Saken oppdateres.

Statens Vegvesen melder klokken 09.17 på Twitter at det har gått to steinras og at entreprenør er på vei til stedet. Det er redusert fremkommelighet og de oppfordrer bilførere til å være ekstra oppmerksomme.

Fv72 Vaterholmen-Stormoen. Melding om 2stk steinras. Entreprenør på veg. Red.framkommelighet. Vær oppmerksom! — Statens vegvesen VTS (@VTSMidt) 19. februar 2017