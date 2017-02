Flere forsinkelser ved Værnes

Saken oppdateres.

Uken startet med forsinkelser på Værnes. Flere passasjerer kontaktet Adresseavisen for å fortelle om kø og fly som ikke gikk på oppsatt rutetid.

I løpet av natten falt det fem centimeter snø på flyplassen, og dette forårsaket problemene. I tillegg har flyplassen hatt utfordringer knyttet til avising av flyene.

- Brøytingen har gått greit, men et av selskapene som avising har hatt teknisk trøbbel som har gitt redusert kapasitet en periode. Det førte til at det tok tid å få snø og is av flyene som har stått her over natten, sier Thomas Wintervol som er operativ sjef.

Dette skal ha gitt forsinkelser på mellom tretti minutter og en halv time. I åttetiden var de tekniske problemene løst.

- Nå kjører de med alt de har og vi begynner å komme ajour. Akkurat nå er det oppholdsvær og forsinkelsene vil løse seg opp, sier Wintervold.

