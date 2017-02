- Sjokkerende dårlig håndverk av regjeringen

Saken oppdateres.

Aspli er mildt sagt sjokkert over det regjeringen nå holder på med.

Overkjører lokaldemokratiet

- Dette er en overkjøring av lokaldemokratiet som vi ikke kan akseptere. Her dreier det seg ikke om en inneklemt kommune som har sagt nei. Tre av fire kommuner har sagt nei fordi vi ikke ble enige om fordeling av oppgaver. For oss var det avgjørende å få en balansert utvikling hvor ingen kom i bakleksa. Det fikk vi ikke til, sier Aspli.

Rammes hardt

Han tror vedtaket om tvangssammenslåing av Vikna, Nærøy, Leka og Bindal vil få store konsekvenser for hvordan Ytre-Namdal vil se ut.

- Dette er sjokkerende dårlig håndverk fra nasjonale politikere. Det er tatt ut av enhver sammenheng. Dette er ingen helhetlig vurdering av kommunestrukturen i Norge. Vi er rammet særlig hardt, sier Sp- ordfører Steinar Aspli (Sp) i Nærøy.

Vikna-ordfører Amund Hellesø (Ap) gikk til valg på at han ville slå sammen kommuner i regionen, men han er ikke imponert over det som nå har skjedd.

- Dette er venstrehåndsarbeid av regjeringen. Det de gjør er meningsløst. Det ble sagt at det kunne åpnes for tvang der hvor det var snakk om inneklemte kommuner som sto i veien for sammenslåing. Det var ikke tilfelle hos oss, understreker Amund Hellesø (Ap).

- Vi blir ofret

Leka-ordfører Per Helge Johansen mener hans kommune blir ofret i tvangssammenslåingen.

- Tvang og diktatur har vi historiske dårlige eksempler på. Det er et alvorlig signal at Norge er på full fart på feil kurs med blåblå regjering. De bryr seg ikke om oss, sier Leka-ordføreren til Namdalsavisa.