Én person alvorlig skadd i frontkollisjon Elvran

Saken oppdateres.

Politiet melder om to skadet og den ene alvorlig. Vedkommende blir sendt med ambulanse til St. Olavs Hospital.

Fører av bilen som kom sørfra, skal ha fått sleng på bilen, kommet over i motgående kjørefelt og kollidert med møtende bil, skriver politiet på Twitter. Det var en person i den ene bilen og to i den andre. En person blir regnet som uskadet.

Meldingen om frontkollisjonen kom klokken 21.30 fredag kveld. Det er glatt på stedet.

- Det er to biler som har frontkollidert, sier Karl Småland som er innsatsleder på ulykkesstedet. I tillegg har det kommet et vogntog like etter ulykken som måtte kjøre av veien.

Det er nå manuell dirigering av trafikken på stedet. Bilberging er på vei.

Det er glatt på stedet.

Det har begynt å bli lange køer på fylkesvei 705.

- Når de skadde er sendt til sykeshus, kommer vi til å slippe forbi biler, før vi igjen må stenge veien en tid, sier Småland.

Ulykken skjedde i 80-sone.