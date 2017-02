Ung kvinne alvorlig skadd i frontkollisjon Elvran

Saken oppdateres.

Hun var passasjer i en bil som kolliderte front mot front med en møtende bil på fylkesvei 705 i Elvran fredag kveld. Føreren av bilen er en ung mann tidlig i 20-årene. Han ble sendt til legevakt og er sendt videre derfra til røngten, opplyser operasjonsleder Lars Letnes hos politiet.

Føreren av den motgående bilen er en mann i 70-årene. Han har vært en tur hos legavkten, men skal være uskadet.

Sleng på bilen

Fører av bilen som kom sørfra, skal ha fått sleng på bilen, kommet over i motgående kjørefelt og kollidert med møtende bil, skriver politiet på Twitter. Det skal ha vært svært glatt på stedet. Meldingen om frontkollisjonen kom klokken 21.30 fredag kveld.

- Det er to biler som har frontkollidert, sier Karl Småland som er innsatsleder på ulykkesstedet. I tillegg har det kommet et vogntog like etter ulykken som måtte kjøre av veien.

Kollisjonen førte til lange køer, men trafikken gå nå som normalt.

Ulykken skjedde i 80-sone.