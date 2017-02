Drapstiltalt 29-åring fortalte om drapsnatten i retten

Saken oppdateres.

Mumlende forteller 29-åringen om den fatale kvelden da 23 år gamle Laimutis Aleksinas ble drept i Lånke, under rettssaken i Inntrøndelag tingrett.

Da han tidligere på dagen ble spurt om han erkjenner straffskyld for drapet svarte han ja på dommerens spørsmål.

De to var sammen med flere andre litauere samlet på en bålplass i Lånke for å røyke fisk.

Husker lite fordi han var full

- Vi ble sittende og prate og drikke vodka, forteller den 29 år gamle maleren.

LES OGSÅ: Politiet mener 29-åringen tok livet av en av sine beste venner

Etter en kjøretur til Stjørdal og tilbake fortsatte festen. Fem av mennene, blant dem den drepte 23-åringen og en medsiktet 33-åring, ble igjen.

- Etterhvert husker jeg bare noen få episoder, fordi jeg var så full, sier 29-åringen

Tok en stokk og slo

- Er det noen episoder du husker du kan fortelle om, ville sorenskriver Ivar K. Iversen vite.

- Jeg husker at Laimutis holdt meg fast og prøvde å roe meg ned. Så slapp han meg løs, sier 29-åringen.

LES OGSÅ: Her rekonstrueres dødsvolden i Lånke

- Så husker jeg at jeg tok en stokk og slo ham.

23-åringen skal ha blitt drept med minst ti øksehogg mot hodet og nakken ifølge aktors innledningsforedrag. Det nevner 29-åringen ingenting om i sin frie forklaring.

På direkte spørsmål fra aktor om hvordan han kan tilstå, når han ikke sier noe om dette, svarer 29-åringen:

- Jeg har det bildet i hodet mitt at jeg slo ham med stokken. Men jeg forstår i dag at det ikke var en stokk. Jeg tror det må ha vært en øks.

"Er du dum? Vi må finne ut hva vi skal si til politiet"

Maleren sier han har en forestilling om at han fikk et slag. Så husker han ikke mer før han våknet opp på bålplassen senere. Han så 23-åringen liggende på en benk.

LES OGSÅ: - Det har vært slagsmål, en er død

- Jeg ba 33-åringen ringe nødtelefonen. Han svarte: "Er du dum, vi må finne ut hva vi skal si til politiet." Jeg ba ham en gang til om å ringe, da ringte han etter hjelp, sier 29-åringen.

Han forteller at han selv gikk for å møte ambulansen.

Hentet 23-åringen til Norge

29-åringen var selv den som kontaktet 23-åringen for å få ham til å komme til Norge og jobbe. De er oppvokst sammen i byen Alyutas sør i Litauen.

- Vi var gode venner. Vi vokste opp sammen, fortalte en tydelig preget 29-åring i retten.

To av de andre som var tilstede på festen, to menn i førtiårene kommer også fra samme by. De to var siktet i saken i starten av etterforskningen, men saken mot dem er henlagt. Begge er innkalt til retten som vitner.

LES OGSÅ: Vamp-produsent er rettens lydekspert

29-åringen forteller at de ble kjent med 33-åringen noen måneder tidligere.

Den drapstiltalte maleren fortsetter sin forklaring resten av dagen i retten tirsdag.