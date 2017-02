- Jeg har mistet min eneste sønn, min fremtid. Nå har jeg mistet alt

Saken oppdateres.

Steinkjer: - Jeg håper at den eller de skyldige blir straffet, sier Judita Aleksiuniene.

Adresseavisen møter den litauiske kvinnen etter at første dag er over under rettssaken i Inntrøndelag tingrett. Hun legger ikke skjul på at det har vært en stor påkjenning å være til stede.

Flere ganger underveis i retten begynte hun å gråte, etter hvert som bildebevis ble lagt frem, eller det brutale øksedrapet på sønnen ble beskrevet i detalj.

Nær venn av drapstiltalte

Spesielt tøft var det å møte igjen den drapstiltalte 29-åringen som nå har erkjent straffskyld for drapet. De to var ikke bare venner hjemme i byen Alytus sør i Litauen. Aleksiuniene forteller at den 29 år gamle maleren vokste opp sammen med sønnen. Hun snakker om hvordan de pleide å hjelpe hverandre. Det var også 29-åringen som kontaktet sønnen hennes om å flytte til Norge for å jobbe.

- Jeg har hjulpet til med å brødfø ham siden han var liten. Han har hatt det vanskelig. Jeg jobber i helsevesenet. Moren hans fikk kreft og jeg har hjulpet til med alt jeg har kunnet. Til og med å skifte bleier på ham da han var liten. Mannen min hjalp til med å pusse opp leiligheten hans og la flis hjemme hos ham, helt til dagen da dette skjedde, sier hun.

Erkjente drap i retten

Den drapstiltalte 29-åringen var tydelig preget i retten der han så ut til å tørke tårer ved minst en anledning. Han kikket hele tiden ned i bordet foran seg mens han mumlet frem sine svar og sin forklaring om de dramatiske hendelsene natt til 9. juli i fjor.

29-åringen var i likhet med de andre som var til stede svært beruset og har problemer med å huske hva som skjedde. Maleren fortalte i retten at han vet han kan være temperamentsfull i beruset tilstand. Han har også tidligere vært i klammeri med andre når han drikker.

- Jeg har det bildet i hodet mitt at jeg slo ham med stokken. Men jeg forstår i dag at det ikke var en stokk. Jeg tror det må ha vært en øks, sa 29-åringen, som ellers bare husket bruddstykker av den svært fuktige natten.

Han beskriver selv den drepte 23-åringen som en nær venn.

Nekter skyld

33-åringen som er medtiltalt for drapet nekter straffskyld for tiltalen. Han viste få følelser i retten tirsdag. Det var han som etter drapet ringte nødsentralen for å melde fra om hendelsen. I den 18 minutter lange telefonsamtalen slet berusede 33-åringen med å gjøre seg forstått og forklare hvor det var.

- Det har vært slagsmål, en er død, sa 33-åringen på svært gebrokkent engelsk.

Det fremstår ikke i samtalen som om AMK-operatøren forstår hva han egentlig sier. Hun er mest opptatt av at han må starte med førstehjelp.

Skal følge hele saken

Den avdøde 23-åringens mor, Judita Aleksiuniene, forteller at hun skal følge hele rettssaken i Inntrøndelag tingrett sammen med samboer Sergey Skvirba. Hun sier det var spesielt tøft å se igjen 29-åringen.

- Vi trodde de jobbet og at alt var trygt her i Norge, sier hun.

Hun tegner et bilde av sønnen som står i tråd med arbeidsgiver Arne Grunnans beskrivelse. En hyggelig og dyktig ung mann, med et nært forhold til familien. De holdt kontakten mens han var i Norge via Skype og snakket sammen nesten daglig. Slik holdt også 23-åringen kontakten med kjæresten i Litauen, frem til forholdet tok slutt noen måneder før han ble drept.

- Han var et vidunderlig barn. Han var aldri i trøbbel, eller i bråk med politiet. Det er veldig tøft nå. Jeg vet ikke hvordan jeg skal forklare det, men han var mitt eneste barn, min fremtid. Og nå har jeg mistet alt. Det eneste jeg kan håpe på er rettferdighet og at den eller de skyldige blir straffet.