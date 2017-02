Johan Arnt Elverum er død

Saken oppdateres.

Elverum, som representerte Senterpartiet i kommunestyret i en årrekke, døde natt til tirsdag, hjemme i Elvran i Stjørdal kommune.

Ordfører i Stjørdal, Ivar Vigdenes, sier til adressa.no at han mottok beskjeden om Elverums bortgang med stor sorg.

- For meg var han et forbilde, en mentor og en nær venn som vil bli dypt savnet. Som ordfører vil Johan Arnt Elverum bli husket som den som ledet Stjørdal inn i en ny tid som by, samtidig som vekst ble bragt til alle kommunens deler. Han var folkekjær, viljesterk og ekstrem arbeidssom. I dag er vår medfølelse hos familien, en familie som elsket han svært høyt, sier Ivar Vigdenes.

Johan Arnt Elverum ledet Stjørdal kommune som ordfører fra oktober 1999 til juni 2013. Han er med dette Stjørdal kommunes lengstsittende ordfører. I løpet av disse 14 årene vokste folketallet i kommunen med drøyt 4 000 innbyggere til om lag 22 500.

En bauta i politikken

Nestleder i Senterpartiet, Ola Borten Moe, sier Elverum har vært en bauta og en viktig politiker for Senterpartiet i Trøndelag.

- Han har vært en kilde for inspirasjon for veldig mange. Både knyttet til at han vant fire valg på rad i Stjørdal, som i seg selv er en pretasjon, men også fordi han moderniserte og tok Stjørdal til det sentrum for regional vekst som det er i dag. Dette skjedde samtidig som han utviklet tettstedene i alle deler av kommunen. Mange har skulet til Johan Arnt når de ville se hvordan det skulle gjøres å drifte en kommune og skape vekst innenfor nøkterne økonomiske rammer. Han har vært viktig og en inspirasjon for mange, sier Borten Moe.

Borten Moe sier Johan Arnt Elverum hadde et bredt samfunnsengasjement også utenfor lokalpolitikken og var et nysgjerrig og varmt menneske.

- Han brydde seg om folk, om samfunnsutviklingen og var interessert i alt og alle. Jeg vil karakterisere han som en god venn, og det er vemodig at han nå er gått bort, sier Ola Borten Moe.