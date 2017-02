Politiet mener 29-åringen tok livet av en av sine beste venner

Saken oppdateres.

Stjørdal: Tirsdag starter rettssaken etter det bestialske drapet på 23 år gamle Laimutis Aleksinas i forbindelse med en grillfest natt til 9. juli i fjor.

I Inntrøndelag tingrett står en 29 år gammel mann og en 33 år gammel mann tiltalt for drapet.

Her kan du lese om hvordan slåsskampen kom ut av kontroll. Mens 28-åringen og 23-åringen sloss gikk 33-åringen og hentet en øks.

- Det er bare trist og ufattelig det som har skjedd. Offeret og han som er tiltalt for å ha slått ham med øks var jo bestekamerater. Jeg har ikke annet enn gode ord og si om de to, sier Arne Grunnan.

Stjørdalingen var arbeidsgiver både for den omkomne 23-åringen og den tiltalte 29-åringen, gjennom malerfirmaet Maler Arne AS. Der er også 29-åringen medeier.

Avla ny forklaring

29-åringen har etter det Adresseavisen får opplyst bedt om og få avlegge en ny politiforklaring om hendelsen. Der forklarer han detaljert hva han mener skjedde. Aktor i saken, statsadvokat Jarle Wikdahl, bekrefter at 29-åringen har forklart seg mer utførlig enn den medsiktede 33-åringen. Han understreker imidlertid at ingen av dem har avgitt noen uforbeholden tilståelse.

Det har ikke lyktes Adresseavisen å få en kommentar fra 29-åringens advokat, Tore Angen.

Nekter straffskyld

Wikdahl ønsket mandag ikke å svare på om de to mennenes forklaringer om hendelsesforløpet er motstridende. Det ønsker heller ikke 33-åringens forsvarer, advokat Christian Wiig, å si noe om. I en e-post til Adresseavisen skriver Wiig at hans klient benekter straffskyld. Ut over det ønsker han egentlig ikke å si så mye tett opp mot rettssaken.

- Klienten min synes det er hardt å sitte så lenge i varetekt når han hevder å være uskyldig, skriver Wiig.

De beste skussmål

Alle de fem litauerne som var til stede på festen natt til 9. juli skal ha vært nære venner og ha kjent hverandre godt. De kommer fra det samme området i Litauen. Fire av dem jobbet også sammen i Arne Grunnans malerfirma. Arbeidsgiveren gir dem sine beste skussmål.

- Dette er skikkelige arbeidsfolk og det har aldri noe tull med dem. Det var ikke snakk om festing eller bråk, sier Grunnan, som selv både har jobbet og bodd tett på de involverte. Han sliter fortsatt med å forstå hva som egentlig skjedde på festen i Lånke.

- Den omkomne var en helt fantastisk person. Han var godt likt av alle. Jeg har fått høre at han aldri var den som sloss, heller en som gikk mellom for å stoppe slagsmål. Derfor er dette egentlig helt uforståelig for meg, sier Grunnan.

- Tanken mine nå går til familien til den omkomne, sier han.

Han kjenner ikke den siste tiltalte i saken, en litauisk mann (33), som var bosatt i Lånke, ikke langt fra stedet der drapet skjedde.

Krevende etterforskning

Umiddelbart etter hendelsen ble de fire litauerne som var på drapsstedet samme natt, pågrepet og siktet. To av dem ble relativt raskt sjekket ut av saken, mens blant annet de tekniske funnene gjorde at politiet kunne peke ut de to mennene (29) og (33), som sentrale. Både Folkehelseinstituttet og Kripos har vært involvert i etterforskningsarbeidet for å tolke blodsporene på stedet. Førstnevnte har stått for DNA-analyse av blodspor, mens Kripos har tolket funnene.

Eivind Guldseth, som har vært etterforskningsleder i saken, bekrefter overfor Adresseavisen at det har vært en krevende etterforskning og at det er spesielt krevende å få frem de riktige poengene og konfrontere noen i avhør via tolk.

29-åringen og 33-åringen har sittet i varetekt helt frem til saken nå kommer opp for retten.

Lang rettssak

Det er satt av ni dager til saken i Inntrøndelag tingrett. I alt er 19 vitner nå kalt inn i forbindelse med rettssaken. Blant dem er også Laimutis Aleksinas mor. Bistandsadvokat Ingunn Kjeldstad sier til Adresseavisen at det vil bli fremmet erstatningskrav på vegne av familien til den omkomne.

- Oppreisningserstatning for etterlatte er normert til 200 000 kroner. Det blir opp til retten å vurdere om dette er riktig nivå. Det vil også bli fremmet krav om dekning av økonomiske tap, størrelsen på dette er ikke klart, sier Kjeldstad.