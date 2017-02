Sier seg skyldig i drap

Saken oppdateres.

33-åringen som er medtiltalt sier seg ikke skyldig i drapet på 23 år gamle Laimutis Aleksinas natt til 9. juli i fjor.

29-åringen mumlet frem et lavt ja på spørsmålet om han er skyldig etter tiltalen da rettssaken startet i Inntrøndelag tingrett i Steinkjer tirsdag morgen. Mannen skal forklare seg om drapet allerede senere tirsdag.

Slagsmål

De to står tiltalt for å ha drept 23-åringen under en fest ved en bålplass i Lånke. 29-åringen

Her kan du lese om hvordan slåsskampen kom ut av kontroll. Mens 29-åringen og 23-åringen sloss gikk 33-åringen og hentet en øks.

Øksen skal ha blitt brukt til å hogge 23-åringen i nakken og bakhodet.

Fire pågrepet

I alt fire personer var tilstede på drapsstedet sammen med drapsofferet forut for eller i forbindelse med drapet. Umiddelbart etter hendelsen ble de fire litauerne pågrepet og siktet. To av dem ble relativt raskt sjekket ut av saken, mens blant annet de tekniske funnene gjorde at politiet kunne peke ut de to mennene (29) og (33), som sentrale.

Både Folkehelseinstituttet og Kripos har vært involvert i etterforskningsarbeidet for å tolke blodsporene på stedet. Førstnevnte har stått for DNA-analyse av blodspor, mens Kripos har tolket funnene.