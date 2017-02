To pågrepet etter trusler på asylmottak i Snåsa

Saken oppdateres.

- klokken 00.40 fikk vi telefon fra en på mottaket om at en annen var full og satt med kniv. Melderen la på, og da vi ringte opp igjen oppfattet vi at to mann truet med kniv, sier operasjonsleder Jan Tore Tiltnes i Trøndelag politidistrikt til Adresseavisen.

Mens patruljer rykket ut til Finsas mottak i Snåsa, var operasjonssentralen i kontakt med vakthavende.

Følte seg truet

- Vi ringte mottakslederen som satt i Steinkjer. Han hadde også blitt oppringt og fått forklart at en person truet med å drepe en annen med kniv.

Politiet bevæpnet seg da de ankom stedet. Inne på mottaket fikk de kontakt med to menn, begge beboere i 20-årene, som fremstod som beruset.

- Vi fikk kontroll på dem umiddelbart. Inne var det mye folk og uoversiktlig. Flere forklarte at de følt seg truet og at de var redde, sier Tiltnes.

Ikke funnet våpen

Flere beboere har forklart at de to skal ha truet andre med kniv og skrujern.

Begge mennene sitter tirsdag morgen i arresten. Det er så langt ikke funnet noen våpen.