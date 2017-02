Vamp-produsent er rettens lydekspert

Saken oppdateres.

Det opplyser aktor i saken, statsadvokat Jarle Wikdahl, til Adresseavisen.

23 år gamle Laimutis Aleksinas ble drept med øks i Lånke natt til 9. juli i fjor. 33-åringen, som sammen med en 29 år gammel mann nå står i Inntrøndelag tingrett tiltalt for drapet, var den som ringte AMK-sentralen.

- Det handler blant annet om tolkning av omgivelser. Jeg vil ikke gå inn i nærmere detaljer om det, sier Wikdahl.

Jobber med Norges fremste artister

Eksperten det er snakk om er Truls Birkeland. Han er kanskje mest kjent som musikkprodusent og lydtekniker. Blant annet har han produsert flere av platene til Haugesunds-bandet Vamp. På listen over samarbeidsparterne finnes også andre en rekke andre kjente norske artister. Blant dem er Morten Harket, Hellbillies, Jonas Fjeld, Trang Fødsel og Anne Grete Preus. Birkeland er imidlertid også regnet som en av Norges fremste når det gjelder såkalt kriminalteknisk lydarbeid.

- Etter det jeg har forstått er han bruk som sakkyndig og har møtt i retten i flere straffesaker tidligere, sier Wikdahl.

Fest som utartet

Det som trolig skulle være en hyggelig grillfest for de fem litauiske kameratene på en bålplass i Lånke 9. juli endte med en tragedie. Ifølge tiltalen oppsto det et slagsmål mellom den drepte 23-åringen og den tiltalte 29-åringen mellom klokken 01.00 og 02.30. Den tiltalte 33-åringen skal i løpet av natten ha hentet øksa som 29-åringen brukte da han hogg Laimutis Aleksinas i bakhodet og nakken. Han skal heller ikke å ha grepet inn for å stoppe den brutale volden, selv om det var mulig. Det var han som 04.30 ringte AMK-samtalen og meldte fra om at 23-åringen var skadet.

To andre menn i 40-årene, som også befant seg på festen, er sjekket ut av saken av politiet og kalt inn som vitner under rettsaken.

- Skal svare på spørsmål

Birkeland bekrefter overfor Adresseavisen at han er rettsoppnevnt sakkyndig vitne under rettssaken i Steinkjer, som starter tirsdag. Han kan ikke uttale seg om saken, men viser på generelt grunnlag til at jobben blant annet handler om å forbedre lyden på tale eller sette ting man hører inn i en sammenheng.

- Min jobb vil være å forsøke å belyse det som skjedde og svare på eventuelle spørsmål for retten, sier Birkeland.