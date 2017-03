Fire biler i to trafikkulykker på E6 i Steinkjer

Saken oppdateres.

To bilførere får førerkortet beslaglagt etter de to ulykkene som skjedde på E6 i Frøsetsvingen i Steinkjer.

Politiet meldte om den første ulykken klokka 12.09.

Bilen havnet på taket

Først kolliderte to biler i sørgående felt på E6. Nødetatene rykket ut til stedet.

Den ene bilen kjørte inn i den andre bakfra, og sammenstøtet var så kraftig at den bakerste bilen ble liggende på taket.

- En bil fikk motorproblemer og måtte stoppe i høyre felt på E6. Det kom en bil bakfra og kjørte inn i den. Den bakerste bilen havnet på taket, opplyser politiets innsatsleder på stedet, Rune Nilsen.

En mann satt i den første bilen.

To personer satt i bilen som havnet på taket. Bilføreren ble sendt til Sykehuset Levanger for en sjekk.

- Vi kjenner ikke skadegraden, men alle var tilsynelatende oppegående. Helsevesenet var på stedet like etter at ulykken skjedde, og tok hånd om bilføreren, sier Nilsen.

I alt er fem personer sendt til legevakt og én til sykehus.

Bilføreren, en mann i 70-årene, får nå altså førerkortet beslaglagt.

Det er 90-sone og midtdeler på stedet.

Stoppet for å hjelpe - ble påkjørt

Klokka 12.23 meldte politiet om at det også var et sammenstøt mellom to biler i nordgående felt på E6. Denne ulykken var en direkte følge av den første.

- Under redningsarbeidet stoppet en bilfører for å bidra. Bilen sto et lite stykke utenfor det høyre feltet i nordgående retning. Da kjørte en bil inn i venstre bakhjørne på bilen, som sto tom. Det ble bare materielle skader på denne bilen, opplyser Nilsen.

I bilen som kom bakfra, satt det tre personer. Bilføreren, en kvinne i 30-årene, får også førerkortet beslaglagt.

- Vi synes det er graverende at bilførerne var så lite oppmerksomme, sier operasjonsleder Rune Reinsborg ved Trøndelag politidistrikt.

Lange køer og omkjøring

Ulykken har skjedd i Frøsetsvingen én kilometer nord for Vist.

E6 ble stengt på stedet, og det ble satt i gang omkjøring på «gamle E6». Trafikken ble dirigert forbi ulykkesstedet. Det oppsto lange køer etter ulykken.