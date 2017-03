Kan ha filmet noe av det som skjedde drapsnatten

Saken oppdateres.

Selv antydet 33-åringen i retten at det kan finnes opptak fra drapsnatten på Sony-telefonen.

LES OGSÅ: 33-åringen husker ingenting av drapet

Den forsvant i løpet av kvelden forut for, eller natten da drapet skjedde i fjor sommer, forklarer 33-åringen.

Utspurt av aktor

Under sin forklaring i Inntrøndelag tingrett onsdag ble 33-åringen utfordret kraftig av aktor på hva som kan ha skjedd med telefonen.

LES OGSÅ: - Jeg har mistet min eneste sønn, min fremtid. Nå har jeg mistet alt

Dekslet til den savnede Sony-telefonen ble etter drapet funnet i restene av bålet sammen med et brillepar som trolig tilhørte den draptiltalte 29-åringen.

- Det må finnes noe på telefonen

- Hvilke tanker har du gjort deg om hva som kan ha skjedd med telefonen, ville aktor Jarle Wikdahl vite.

- Jeg har tenkt på flere ulike muligheter. Etter at jeg fikk vite om slåsskampen tenkte jeg at noen måtte ha tråkket på den eller sparket vekk den. Så tenkte jeg at kanskje det fantes opptak fra kvelden lagret på telefonen, og at det var årsaken til at den var borte. En av de andre som var der tidligere på kvelden kunne også ha tatt den med seg ved en feil, sier 33-åringen.

LES OGSÅ: Sier seg skyldig i drap

- Du snakker om et opptak, og at det kan ha vært årsaken til at den er borte?

- Det er bare noe jeg tror. Jeg tenker at det kanskje kunne være det som er årsaken. Hvorfor skulle den ellers forsvinne? Det måtte finnes noe på telefonen, sier 33-åringen.

Har kartlagt telefontrafikk

Trafikkdata som politiet har innhentet fra Telia viser at Sony Xperia Z3-telefonen var i bruk minst tre ganger drapsnatten. Både klokken 01.56, klokken 02.47 og 02.51 var telefonen i bruk både ved opp- og nedlasting av data.

03.14 er siste gang telefonen er registret hos Telia.

- Når du ser dette, at telefonen var koblet opp, hva er din kommentar til det, ville aktor vite?

- Som dere vet kobler telefonen seg automatisk opp mot internett for å laste ned programmer og ligende. Når man rører telefonen i hvilemodus, hender det at den kobler seg opp mot nettet. Såvidt jeg ser her er mengden data liten, sier 33-åringen.

- Hva tenker du skjer klokken 03.14, som er siste livstegn fra telefonen?

- Det kan være hva som helst. Noen kan ha tatt den for å ødelegge eller gjemme den, sier 33-åringen.

Stor leteaksjon

I forbindelse med en rekonstruksjon av drapet, ved gården i Lånke, 20. september snakket også 33-åringen om muligheten for at det kunne finnes lyd- eller videoopptak på telefonen.

- Det er jo helt vanlig at man filmer og tar bilder på fest, sier 33-åringen i retten.

Dette er årsaken til at politiet satte i gang en stor leteaksjon etter telefonen. Blant annet lette politiet sammen med folk fra Trondheim metalldetektorklubb i et to mål stort området rundt drapsstedet. Det skal også ha blitt lett langs flere veier i nærheten etter det Adresseavisen erfarer.

Politiets etterforskningsleder Eivind Guldseth har tidligere bekreftet til Adresseavisen at politiet ønsket kontroll på 33-åringens telefon fordi det kan finnes bevis på den.

Hentet annen telefon

33-åringen røpet i retten at han fortsatt mistenker den medtiltalte 29-åringen eller en annen mann som var tilstede tidligere på kvelden, for å ha tatt den.

LES OGSÅ: - Det har vært slagsmål, en er død

Han hevdet i retten at han først etter drapet oppdaget at telefonen var borte. Han måtte gå opp til leiligheten han leide i Lånke, for å hente en annen telefon da han skulle ringe etter hjelp.