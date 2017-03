Saken oppdateres.

Operasjonssentralen ble varslet om innbruddet på Heir industriområde klokken 06.

- Innbruddet i bedriften Fôrforedling ble oppdaget da ansatte kom på jobb i morges, sier operasjonsleder Rune Reinsborg i Trøndelag politidistrikt.

Så langt vet man at det er stjålet et sveiseapparat, gassflasker, en pc og et mindre pengebeløp.

- Det er uklart hvordan de har kommet seg inn. Vi jobber med åstedsundersøkelser, sier Reinsbrog.

Ingen er pågrepet.