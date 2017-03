Kvinne (20) kritisk skadd etter vold - ektemann varslet selv

Saken oppdateres.

Det var i går kveld like før klokken 20.00 at politiet i Trøndelag fikk melding om voldshendelsen i Levanger, ifølge en pressemelding fra politiet.

Kvinnen er sendt til sykehus i Levanger. Tilstanden hennes er kritisk, men stabil.

Lensmann i Levanger, Anne B. Ulvin og politiadvokat i Trøndelag politidistrikt, Amund Sand, orienterte om saken under en pressekonferanse i Verdal klokka 13 i dag.

Rundspørring

Kvinnens ektemann er pågrepet og siktet for kroppsskade.

- Dette er siktelsen per i dag, så får vi vurdere om det er grunnlag for å utvide siktelsen, sier politiadvokat i Trøndelag politidistrikt, Amund Sand under pressekonferansen.

Mannen har vært i Norge i tre år og er av afrikansk opprinnelse. Han har flyktningestatus og midlertidig opphold til 2018. Kvinnen, som også er fra et afrikansk land, kom til Levanger for kun åtte dager siden etter å ha søkt om familiegjenforening.

Av hensyn til etterforskningen ønsker ikke politiet å si noe om hva slags skader kvinnen skal ha blitt påført.

- Politiet går bredt ut. Åstedet er undersøkt av kriminalteknikere, og vi etterforsker med blant annet avhør og rundspørring, opplyser Anne B. Ulvin i pressemeldingen.

- Hvordan var det på stedet da politiet kom?

- Det var veldig tydelig at kona hadde behov for førstehjelp. Hun fikk førstehjelp på stedet. Mannen ringte selv og varslet, sier lensmann Ulvin på pressekonferansen.

Hun beskriver at det var rolig på stedet da mannen ble pågrepet. Mannen er 27 år, mens kona er 20 år. Mannen har vært i Norge i tre år, mens kona nylig kom til Norge på familiegjenforening. Paret har ikke barn.

Den siktede skal avhøres i dag.

Skal fremstilles for fengsling

Politiadvokat Amund Sand ved Trøndelag politidistrikt opplyser til Adresseavisen at den siktede vil bli fremstilt for varetektsfengsling i Inntrøndelag tingrett.

- Vi vil fremstille siktede for fengsling i morgen, sier Sand.

Politiadvokaten understeker at saken er i en tidlig fase.

- Vi jobber ut fra en teori om at han er gjerningsmannen, den videre etterforskningen vil vise om dette er tilfelle og hvorfor dette eventuelt har skjedd, sier Sand på pressekonferansen.

Avhøres i ettermiddag

Den siktede mannens forsvarer, Trond Peder Nilsen, var i kontakt med klienten i går natt.

- Hvordan stiller han seg til siktelsen?

- Det har jeg ingen opplysninger om. Det skal foretas avhør av ham i ettermiddag, sier Nilsen, og legger til at han under samtalen med klienten natt til torsdag informerte ham om hva som vil skje videre i saken.