Nabo: - Hørte rop fra boligen

Saken oppdateres.

En mann på 27 år er siktet for grov kroppsskade etter at hans kone på 20 år er innlagt på Sykehuset Levanger med kritiske skader. Mannen ble pågrepet og siktet like før klokka 20.00 onsdag kveld.

Politiet etterforsker bredt etter den antatte voldshendelsen, og gjennomfører blant annet rundspørring hos naboene.

- Virker som en grei mann

En av parets naboer forteller til Adresseavisen at han hørte skriking fra parets leilighet onsdag kveld.

- Først trodde vi det var barn på besøk som skrek. Etterhvert sa den jeg bor med at nei, det må være voksne som skriker. Etter en stund kom det en ambulanse, og ambulansefolkene gikk inn til naboen. Etterpå kom det mange politibiler, forteller naboen.

Siktede varslet selv

- Hvilket inntrykk har du av mannen?

- Han er min nabo, og virker som en grei mann. Jeg har vært på besøk hos ham et par ganger. Jeg kjente ikke kona, sier naboen til Adresseavisen.

Det var i går kveld like før klokken 20.00 at politiet i Trøndelag fikk melding om voldshendelsen. Under en pressekonferanse torsdag, opplyste lensmann Anne B. Ulvin at det var den siktede mannen selv som ringte og varsle t.