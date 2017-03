- Alt tyder på at den siktede tok kvelertak

Saken oppdateres.

En mann på 27 år er siktet for drapsforsøk på sin kone (20) i Levanger, og er nå varetektsfengslet i fire uker. Politiet holdt en pressekonferanse om saken i Statens hus i Steinkjer klokken 15.00 fredag ettermiddag.

Politiet opplyser om hvordan kvinnen skal ha blitt påført de alvorlige skadene.

- Alt tyder på at siktede påførte henne skader ved å ta kvelertak på henne onsdag kveld, og skadene kommer av kvelertaket, sier lensmann Anne B. Ulvin.

Kvinnen er innlagt ved Sykehuset Levanger, og hennes tilstand er kritisk, men uavklart. Ifølge kjennelsen ligger hun i respirator.

- Fornærmede var livløs da ambulansen kom onsdag kveld, og ambulansepersonell startet med førstehjelp, sier lensmannen.

Skal ha latt kona ligge livløs

Ifølge fengslingskjennelsen fra Inntrøndelag tingrett skal mannen ha latt kvinnen ligge livløs uten å gjøre noe for å hjelpe før han ringte nødetatene. Mannen skal også ha hatt kommunikasjon med andre, ifølge kjennelsen.

Politiet ønsker imidlertid ikke å gå nærmere inn på om mannen har hatt en samtale med noen.

- Det kan vi ikke si noe om av hensyn til videre etterforskning. Verken om det har vært en samtale eller om noe har foregått i det tidsrommet. Det vi kan si, er at dette tidsrommet interesserer oss, sier politiadvokat Amund Sand i Trøndelag politidistrikt.

- En uoverensstemmelse

Politiet vil ikke si mye om årsaken til at mannen utøvde vold.

- Han sier at det har vært en uoverensstemmelse, uten at jeg vil gå inn på hva den har gått i, og at han har utøvd vold, sier Sand.

Mannen ringte selv etter hjelp.

- Hva sa han da han ringte?

- Detaljene har jeg ikke, men han ga uttrykk for at det har skjedd noe med hans kone, og at hun trengte hjelp, sier Sand.

Lensmann Ulvin legger til at mannen også ga uttrykk for at noe alvorlig hadde skjedd med kona.

- Hva vil dere fokusere på videre i etterforskningen?

- Han har erkjent de faktiske forhold, og i den videre etterforskningen vil vi ha fokus på om handlingen var forsettlig, sier Sand.

- I går jobbet 10-15 personer med saken. Vi har mange ressurser inne i en tidlig fase. I dag skal den videre etterforskningen planlegges, sier lensmann Ulvin.

Både mannen og kvinnen er av afrikansk opprinnelse. Han har vært i Norge i tre år, mens hun kom til Norge for ni dager siden.

Politiet har fått opplyst at paret ble gift i hjemlandet i 2013, men de har ikke undersøkt dette nærmere ennå. Den siktede er ikke kjent for politiet fra før av.

Ringte etter hjelp og ble pågrepet

Mannen på 27 år ble pågrepet onsdag kveld , da helsevesen og politiet rykket ut til parets bolig i Levanger. Mannen ringte selv og varslet om at kona trengte hjelp.

Kvinnen ble fraktet i ambulanse til Sykehuset Levanger.

Mannen har innrømmet i avhør å ha mistet kontroll over sinnet sitt, og skadet kona.

- Han har forklart at han skulle holde henne i ro. Jeg vet ikke om han egentlig har tenkt på at han kunne skade henne så alvorlig, sa forsvarer Trond Peder Nilsen Nilsen etter fengslingsmøtet fredag.

Fredag ble 27-åringen varetektsfengslet i fire uker. Han er siktet for drapsforsøk.