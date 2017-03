Kvinne erklært død etter kveling

Saken oppdateres.

Politiet skriver i en pressemelding i kveld at de mottok melding klokka 17:23 om at kvinnen som onsdag ble fraktet til sykehuset i Levanger er erklært død. Kvinnens ektemann (27) ble pågrepet og siktet for å ha utøvd vold mot henne.

- Alt tyder på at siktede påførte henne skader ved å ta kvelertak på henne onsdag kveld, og skadene kommer av kvelertaket, sier lensmann Anne B. Ulvin.

- Som en konsekvens av dødsfallet, skjerper politiet nå siktelsen til hennes 27-årige ektemann til forsettlig drap, skriver politiet i pressemeldingen.

Ifølge mannens forsvarer Trond Peder Nilsen har 27-åringen fortalt at at krangelen mellom mannen og kvinnen varte i mellom 20 og 30 minutter, og at han kan ha holdt henne fast i 15 minutter. Det skal da ikke nødvendigvis være snakk om et kvelertak, men at han holdt henne fast i et grep, opplyser Nilsen.

Ektemannen har vært i Norge i tre år og er av afrikansk opprinnelse. Han har flyktningestatus og midlertidig opphold til 2018. Kvinnen, kommer fra et afrikansk land, kom til Levanger for kun åtte dager siden etter å ha søkt om familiegjenforening.

Videre skriver politiet at pårørende er varslet og den avdøde kvinnen vil bli obdusert. Ordfører i Levanger og leder i Flyktningetjenesten i Levanger er også varslet. Både pårørende, ansatte i kommunen og innbyggere er preget av hendelsen, og Levanger kommune vil følge opp de berørte.