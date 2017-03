Lå to timer i fjæra og ventet på ambulanse

Saken oppdateres.

Hver torsdag samles mellom 2 og 20 turglade damer på Tautra. I dag var de åtte, da en av dem falt i en bekk og brakk arma.

- Det var både snø og is, litt ulendt og glatt og venninnen vår gled og falt stygt. Hun ble liggende, ute av stand til å røre seg, forteller Ingebjørg Vestrum som var i følget.

Sterke smerter

Ifølge Vestrum hadde den 75 år gamle venninnen sterke smerter.

- Hun klarte ikke sitte oppreist, så mens noen av oss ringte brannvesenet og AMK, prøvde andre å sørge for at hun hadde det best mulig. Vi la sitteunderlagene våre under henne, og yttertøyet vårt over henne, fortsetter Vestrum.

75-åringen hadde falt på et sted langs fjæra som er lite tilgjengelig, og damene skjønte at det ikke ville være mulig for en ambulanse og komme helt ned. De så for seg at et ambulansehelikopter var beste løsning.

Varslet brannvesenet

Mens Karin Klæboe Åreskjold ringte AMK, alarmerte en annen dame brannvesenet på Frosta.

- Brannvesent har utstyr og kan bistå i mange situasjoner, og vi var usikre på hvordan vi skulle gripe an situasjonen. En av oss er gift med en brannmann, så det var greit å spørre om råd der, forteller Åreskjold.

Her refererer hun samtalen med AMK:

Jeg ringte AMK, fortalte hva som hadde skjedd, at venninnen vår trolig hadde brukket armen og hadde sterke smerter. Jeg fortalte at det var vanskelig å komme ned til oss, og spurte om det var mulig å få luftambulanse, men dette ble kontant avvist.

Avviste luftambulanse

- Vi sender ikke luftambulanse for et armbrudd, svarte damen.

- Kan dere sende ambulanse og båre da, spurte jeg og fikk til svar at det kunne de heller ikke gjøre. Vi fikk beskjed om å ta henne opp til veien, og selv sørge for at hun kom til lege.

Jeg forsøkte å argumentere med at hun ikke var i stand til å gå, at hun ikke klarte å sitte oppreist engang. Da spurte hun om en av oss hadde paracet å gi henne, og om vi kunne lage et fatle til armen og støtte henne mellom oss opp til veien. Jeg svarte at fatle kunne vi lage, men smertene gjorde at hun ikke klarte å bevege seg.

- Er hun bevisst?

Da sa hun at hun ikke kunne gjøre mer og la på.

Damene hadde vært i kontakt med brannvesenet samtidig, og trodde at en enhet var på vei til dem. Så de ventet på dem. Det de ikke visste var at brannevesenet hadde fått beskjed om ikke å rykke ut til stedet.

- Etter en stund ringte AMK på nytt, for å høre hvordan det sto til med pasienten. Jeg fortalte at venninnen vår ble stadig dårligere, at smertene ble stadig mer intense og at hun var kald.

- Fikk ikke hjelp fra brannvesenet

Damen på AMK ba oss ofre yttertøyet, som vi jo allerede hadde gjort, og fortalte samtidig at vi ikke fikk hjelp fra brannvesenet. Hun forsikret seg om at 75-åringen var ved bevissthet før hun la på igjen.

- Der sto vi, og begynte å bli virkelig fortvilet, fortsetter Åreskjold.

Dame på traktor

Før AMK ringte en tredje gang hadde damene tilkalt en bonde med traktor. Hun kom først med en traktor som var for stor, men returnerte kort tid etterpå med en mindre traktor med henger og en madrass. Den klarte hun å kjøre helt ned til fjæra.

- Ba oss se på bruddet

- Da AMK ringte neste gang fikk vi beskjed om å undersøke bruddet i armen. Vi hadde ikke lyst til å trekke anorakken over hodet på henne, og ble bedt om å klippe opp armen. Ingen av oss hadde slikt utstyr, og da ba hun oss ta på armen for å vurdere bruddet. Jeg var sjokkert, sier Åreskjold.

Da damene til slutt fikk beskjed om at ambulanse var på fra Stjørdal hadde det gått nesten to timer, siden første gang de ringte.

La pasienten på hengeren

Ifølge damene på Tautra kan både pasienten og ambulansepersonellet være glade for at bonden kom med henger.

- Uten hjelp fra henne hadde de fått en lang, glatt og tung tur opp til ambulansen med båre. Det er nesten en kilometer å gå på snø og is, sier Åreskjold.

Til og med traktoren måtte få en ekstra dytt på hengeren for å ta seg fram i terrenget.

Kunne tatt en halvtime

- Jeg tror det nærmet seg 2.5 time før ambulansen var underveis til Sykehuset Levanger med pasienten. Med hjelp fra brannvesenet hadde det tatt 30-40 minutter, sier Åreskjold.

Ifølge familien fikk 75-åringen et stygt brudd i armen under fallet, og må trolig opereres.

Damene i turfølget håper at de slipper å komme opp i en lignende situasjon igjen.

- Vi følger oss trygge og tror at trenger du det, så får du hjelp. Å se folk ligge med grusomme smerter i to timer, når hjelpen er en halvtime unna er ubegripelig, sier Karin Klæboe Åreskjold og Ingebjørg Vestrum.

Adresseavisen ble bedt om å sende skriftlige spørsmål i e-post til AMK Nord-Trøndelag, og vi spurte:

. Er det greit at kvinnen ligger på bakken i over to timer før hun får smertelindring?

. Hvorfor blir det ikke sendt ambulanse?

. Hvorfor blir det ikke sendt legevaktslege?

. Er det riktig å be turfølget vurdere bruddet? Hvordan kan ikke-medisinsk personell vurdere et brudd, som i ettertid viser seg å være komplisert jf.familien?

. Har AMK vurdert situasjonen riktig?

. Er dette i tråd med retningslinjer for øyeblikkelig hjelp/assistanse ved ulykker,sykdom osv.?

Dette svarer AMK i Nord-Trøndelag

- Jeg kan bekrefte at AMK mottok 113 melding kl 11.23 angående mulig armbrudd hos en kvinne som var sammen med et turfølge. Ut fra den informasjon som da ble meddelt AMK ble det vurdert av operatøren at riktig håndtering var at pasient med turfølge tok seg til det lokale legekontoret, skriver avdelingleder ved AMK Nord-Trøndelag, Bodil Margrethe Holm.

Råd om smertelindring

- Legekontoret ble av AMK varslet om hendelsen. Innringer fikk råd i forhold til mulig smertelindrende behandling av skaden. AMK fikk senere oppringing fra brann om at de var varslet om hendelsen og at brann var ønsket som bistand ut på stedet. Etter en ny faglig vurdering ble det funnet riktig å rekvirert ambulanse da det etter nye opplysninger ble ansett som nødvendig. Ambulanse ble sendt fra Stjørdal kl 1154, fortsetter Holm i samme e-post.

Trente operatører

Ifølge Holm er operatørene i AMK Nord- Trøndelag trenet i å motta og håndtere ulike typer hendelser og bruker nasjonalt anbefalt verktøy i forhold til å vurdere hastegrad og respons.

- AMK Nord- Trøndelag synes det er beklagelig at pasient og turfølge har opplevde hendelsen som belastende og kritikkverdig i forhold til ventetid, skriver avdelingslederen.

Beklager og vil ha dialog

- AMK Nord- Trøndelag beklager og er lei seg for den dårlige opplevelsen som pasient og turfølge gir uttrykk for til Adresseavisen. AMK Nord-Trøndelag ønsker å gå i dialog med de involverte slik at man i fellesskap kan gjennomgå hendelsen og se om det er vurderinger som vi burde ha gjort annerledes, avslutter avdelingsleder Bodil Margretehe Holm.