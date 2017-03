Ufrivillig strandet mann utenfor barnehage skremte ungene

Saken oppdateres.

Onsdag formiddag mottok politiet melding om en mistenkelig mann som hadde oppholdt seg utenfor en barnehage i Levanger over tid. Ansatte i barnehagen tok kontakt med politiet, ettersom barna ble engstelige. Det viste seg at mannen hadde helt andre intensjoner enn å plage barna.

- Mannen hadde fått motorstopp, og hadde behov for hjelp. Misforståelsen ble raskt oppklart, sier operasjonsleder Dag Hjulstad i Nord-Trøndelag politidistrikt.

Mest frustrert over bilen

Etter å ha mottatt meldingen i 10.15-tiden, sendte politiet en bil til barnehagen. De fikk snakket med mannen, som informerte om at han hadde problemer med bilen. At han hadde endt opp utenfor barnehagen, var helt tilfeldig.

- Han syntes sikkert ikke det var ubehagelig å bli kontaktet av politiet, og de som var på stedet forklarte nok hvorfor de var der. Jeg regner med mannen var mest irritert på bilen sin, sier Hjulstad.

Mannen hadde oppholdt seg ved veikanten og ved bilen sin utenfor barnehagens gjerder, tydelig frustrert, etter å ha ruset bilmotoren et par ganger uten hell.

Roser barnehagen

Hjulstad mener det er bra at barnehagen er oppmerksomme på slike ting, og at det er riktig å få politiet til å sjekke situasjoner som virker ubehagelige for barna.

- Man bør heller ta kontakt en gang for mye enn for lite. Jeg vil oppfordre folk til å ta kontakt dersom noe oppfattes som uvanlig, så kan politet være med å ta en vurdering på situasjonen.

Generelt er folk flinke til å varsle politiet når de observerer ting de stusser på.

- Vi har for eksempel oppklart flere tyverisaker ved at folk melder fra om utenlandsrgistrerte kassebiler som kjører rundt i nabolag, tilsynelatende uten grunn, sier Hjulstad.

Denne gangen var det falsk alarm. Hjulstad er ikke kjent med hvorvidt mannen fikk fikset opp i motorproblemene sine, men regner med at det ordnet seg.