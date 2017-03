- Stjal drosje, stakk av og spyttet på politiet

Saken oppdateres.

Ved midnatt fikk en politipatrulje i Steinkjer sentrum tips om forsøk på tyveri av en drosje.

- En navngitt mann hadde satt seg inn i en drosje, kjørt bort gata og rundet en sving. Der gikk han ut av bilen, hoppet over et gjerde og stakk fra stedet, sier operasjonsleder Jan Tore Tiltnes i Trøndelag politidistrikt.

LES OGSÅ: Satte spyttmaske på mann som skremte ansatte

Da politiet undersøkt bilen fant de eiendeler som tilhørte en mann i 20-årene. Klokken 01.50 ble mistenkte funnet i Steinkjer sentrum

- Han sitter i arresten og blir anmeldt for bilbrukstyveri og promillekjøring. I tillegg truet han samt spyttet på politibetjenter, så han blir også anmeldt for vold mot offentlig tjenestemann.

LES OGSÅ: Frekke tyver stjal drosje fra bilverksted

Mannen er også mistenkt for å ha laget bråk på et utested forut for episoden med drosjen.