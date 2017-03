Den drepte kvinnen ville besøke søsteren - mannen nektet

Saken oppdateres.

Kvinnen (20) døde på Levanger sykehus fredag kveld . Hennes ektemann (27), som først var siktet for drapsforsøk på kona, er nå siktet for forsettlig drap.

Mannen ble pågrepet onsdag kveld , etter at det skal ha vært en voldsom krangel mellom eketefellene i boligen deres i Levanger. Mannen har innrømmet å ha skadet henne. Kvinnen var livløs da politiet og helsepersonell kom, men ble gjenopplivet av helsepersonell og sendt til sykehuset Levanger.

Nabo: - Hørte rop fra boligen

Kranglet om at kona ville reise på besøk

Bakgrunnen for krangelen skal ha vært at kvinnen ønsket å reise for å besøke sin søster som bor et annet sted i Norge, ifølge Trønder-Avisa .

Kvinnen hadde kommet fra et afrikansk land til Norge på familiegjenforening for bare åtte dager siden.

Mannens forsvarer Trond Peder Nilsen bekrefter dette.

- Mannen mente at når hun ikke hadde papirer, kunne hun ikke reise fritt rundt i Norge. Han mente dette kunne få negative konsekvenser for hennes opphold i Norge, sier Nilsen til Adresseavisen.

Dermed mistet mannen kontroll over sinnet sitt, og ville holde fast kona for å holde henne rolig, slik han tidligere har forklart til forsvareren .

- Han har forklart at han ble veldig sint, at det var en krangel og at han la henne i gulvet og tok kvelertak , sier Nilsen.

Mannen har anslått at krangelen som utviklet seg til en voldshendelse, varte i omlag 15 til 20 minutter.

- I fengslingsmøtet sa han at han ikke har en klar bevissthet om hvor lenge ting sto på. Han kan ikke gi svar på hvorfor han anslår at det var mellom 15 og 20 minutter. Den videre etterforskningen må komme tilbake til hvilket tidsperspektiv han reelt har hatt, sier Nilsen.

Mannen sitter varetektsfengslet i fire uker, to av dem med brev - besøks- og medieforbud.

Ifølge fengslingskjennelsen skal mannen ha latt kona bli liggende livløs uten å gjøre noe for å hjelpe før han ringte nødnummeret. Han ringte også andre personer før han ringte nødnummeret og fortalte at det hadde skjedd noe svært alvorlig, ifølge Nilsen.

Han har ikke snakket med sin klient siden fengslingsmøtet fredag og har ikke fått hans reaksjon på nyheten om konas død og den utvidete siktelsen .

- Han nektet straffskyld for drapsforsøk, og jeg regner med at han dermed også nekter straffskyld for forsettlig drap, sier forsvarsadvokaten.

Etterforsker i utlandet med bistand fra Kripos

Den avdøde kvinnen skal obduseres mandag. Politiadvokat Amund Sand ved Trøndelag politidistrikt sier at de forventer et raskt foreløpig svar på obuksjonsrapporten.

Politiet vil også avhøre personer i utlandet, og har bedt Kripos om bistand i saken.

- Kripos vil ha en bistandsrolle når det gjelder å komme i kontakt med personer i utlandet som kan ha opplysninger i saken, sier Sand.

- Hva er viktig i den videre etterforskningen?

- I den videre etterforskningen vil vi avklare om siktedes forklaring er riktig. Det er omstendighetene i forkant av voldshandlingen og det som skjedde etterpå. Gjennom dette vil vi søke å avklare motivet, sier Sand.

Fredag sa Sand at tidsrommet fra krangelen hadde skjedd, til mannen ringte nødnummeret, er interessant for politiet.

- Hvem ringte mannen til før han ringte nødnummeret?

- Det kan jeg ikke gå nærmere inn på verken om han har hatt kontakt med andre, eller hva kontakten eventuelt har bestått i, sier Sand, men bekrefter at politiet har hatt kontakt med én person i forbindelse med dette sporet i etterforskningen.

Mannen skal ha oppgitt at paret har vært gift i fire år, siden 2013, da kona var 16.

- Den opplysningen er basert på informasjon som er gitt i forbindelse med utlendingssaken, vi vet ikke mer om det, sier Sand.