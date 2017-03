Navnet frigitt etter dødsulykken i Leksvik

Saken oppdateres.

Det var den 69 år gamle Ole Andreas Fossan som omkom under skogsarbeid i Dalbygda i Leksvik lørdag.

Kom i klem under et tre

Politiet har nå konkludert med at dette var en arbeidsulykke med tragisk utfall.

- Han har fått et tre over seg og kommet i klem mellom treet og bakken. Hvorfor og hvordan dette skjedde vet vi ikke. Alle funn på ulykkesstedet tyder på at han var der og jobbet alene, sier etterforskningleder Leif Gundersen ved politiet i Steinkjer.

Ble funnet av naboer

Politiet opplyste til Adresseavisen søndag at det var bekymrede naboer som fant mannen sent lørdag kveld, og varslet AMK-sentralen.

Han ble funnet i et område som ligger en halvtimes kjøretur med traktor fra bostedet hans.

Den omkomne var bosatt i Leksvik, men skal ikke ha nær familie i Trøndelag. Pårørende er varslet.