Drapsoffer begraves i Trondheim på torsdag

Saken oppdateres.

Osman Mohammed, bosatt i Levanger, er venn av familien til den drepte Mayson Ali Bakhit Osman.

Han har bistått med planlegging av den muslimske begravelsen, som skal skje på Havstein kirkegård, hvor det er satt av egne felt for muslimske gravplasser.

- Det blir begravelse på torsdag klokken 13.00. Jeg tror det kommer mange muslimer dit, sier Mohammed til Adresseavisen.

Søsknene kommer til begravelsen

Mohammed forteller videre at søsteren til drapsofferet har kommet til Trøndelag fra Østlandet for å delta i begravelsen. I tillegg har broren reist fra Tyskland til Trøndelag.

Mayson Ali Bakhit Osman (20) døde på Levanger sykehus fredag kveld . Hennes ektemann (27), som først var siktet for drapsforsøk på kona, er nå siktet for forsettlig drap og sitter varetektsfengslet.

Erkjente vold

Mannen ble pågrepet onsdag kveld , etter at det skal ha vært en voldsom krangel mellom ektefellene i boligen deres i Levanger. Mannen har innrømmet å ha skadet henne. Kvinnen var livløs da politiet og helsepersonell kom, men ble gjenopplivet av helsepersonell og sendt til sykehuset Levanger.

Bakgrunnen for krangelen skal ha vært at kvinnen ønsket å reise for å besøke sin søster som bor her i landet. Dette ville ikke mannen.

- Mannen mente at når hun ikke hadde papirer, kunne hun ikke reise fritt rundt i Norge. Han mente dette kunne få negative konsekvenser for hennes opphold i Norge, sa forsvarer Trond Peder Nilsen til Adresseavisen mandag.

Skal ha rekonstruksjon

Politiet fortsetter med både teknisk og taktisk etterforskning, opplyser lensmann i Levanger, Anne B. Ulvin.

- Vi vil gjennomføre rekonstruksjon og videre avhør av siktede over helga, sier hun.