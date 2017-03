- Vi har stoppet sprengningsarbeidet i Skogn

Saken oppdateres.

Det var fredag morgen at en mann i 60-årene ble truffet i ryggen av en stein under en sprengning på anlegget til Biokraft ved Norske Skog. Mannen ble beskrevet som lettere skadd og ble innlagt på sykehuset i Levanger for observasjon.

Har stoppet arbeidet

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har ansvaret for undersøkelsene etter arbeidsulykken.

- Vi har stoppet sprengningsarbeidet på stedet. De får ikke fortsette før vi har fått tilsendt de dokumentene vi har etterspurt, sier avdelingsdirektør Anne Rygh Pedersen i DSB.

- Uhell skal ikke skje

Firmaet, som drev med sprengninger av en grøft på Fiborgtangen, må blant annet fremvise detaljerte sprengningsplaner, sikringstiltak og varslingsplaner.

- De må også fremvise planer for hvilke tiltak de vil iverksette for at slike ting ikke skjer igjen. Det sprenges mellom 300 og 500 salver her i landet hver dag, og alle skal skje uten uhell. Når og hvis firmaet kan fremlegge dokumentasjon som tilfredsstiller kravene, vil vi oppheve stansen, og de kan fortsette arbeidet, sier Pedersen.

