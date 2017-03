Tre viltpåkjørsler i Nord-Trøndelag i natt

Saken oppdateres.

Politiet i Nord-Trøndelag fikk melding om tre viltpåkjørsler natt til onsdag.

På fylkesvei 285 i Elnan i Steinkjer ble et rådyr påkjørt klokken 00.23, på fylkesvei 270 ved Nessflata i Verdal ble et rådyr påkjørt klokken 00.34, og på fylkesvei 759 ved Stiklestad i Verdal ble et rådyr påkjørt klokken 04.48.

Det er ikke snakk om personskade i noen av hendelsene, og politiet har vært i kontakt med viltnemda etter to av påkjørslene. Minst ett av rådyrene skal være døde, mens et skal ha reist seg og gått etter påkjørselen.

- De fleste netter har vi færre enn tre dyrepåkjørsler i løpet av en natt, men det er ikke uvanlig at vi har tre viltpåkjørsler, sier Ole Tuset som er operasjonsleder i politiet i Nord-Trøndelag.