Til legesjekk etter tørrkoking

Saken oppdateres.

Kvinnen skal ha pustet inn røyk da hun tok seg inn i leiligheten sin, ifølge politiet i Nord-Trøndelag.

Det var en automatisk brannalarm som varslet om unormalt mye røyk i en leilighet i Stjørdal. Det førte til at et vekterfirma rykket ut, og kunne konstatere at alarmen var reell.

Tørrkoking skal være årsaken til røykutviklingen. Ifølge politiet var det ingen hjemme i leiligheten, men en kvinne kom etterhvert til stede.

Brannvesenet driver nå utlufting av leiligheten.