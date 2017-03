Utforkjøring i Vanvikan

Saken oppdateres.

Bilen skal ha kjørt utfor veien ved et industrimoråde i Vanvikan. Ingen andre kjøretøy var involvert i ulykken som skjedde like før klokken 13 lørdag. Politiet skriver på Twitter at det ikke skal være store skader på bilen.

Brannvesen, politi og ambulanse rykket ut til stedet, og føreren - en mann i 40-årene fra Vanvikan - ble sendt til St. Olavs Hospital i Trondheim med luftambulanse. Han var ved bevissthet da han ble sendt til sykehus, opplyser politiet.

Politiet gjør undersøkelser på stedet for å finne årsaken til utforkjøringen.