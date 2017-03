Saken oppdateres.

Det brenner mandag formiddag i en enebolig i Bangsund i Namsos, melder politiet på Twitter. Brannvesenet skal nå være i gang med slokking.

Det er meldt om flammer ut fra et vindu og mye røyk. Det skal ikke være folk inne i huset. Klokken 10.45 meldes det om at det ikke er fare for at brannen skal spre seg.