Her er drapssiktede tilbake på åstedet

Saken oppdateres.

Den drapssiktede ektemannen til Mayson Ali Bakhit Osman var tilbake på åstedet i parets bolig i Levanger i dag, mens politiet gjennomførte en rekonstruksjon på åstedet.

Etterforskere og påtalemyndighet til stede

- Siktede har fått en mulighet til å vise oss det han forklarte i avhør. Det har vært nyttig for etterforskningen, sier politiadvokat Amund Sand til Adressavisen etter rekonstruksjonen.

Den siktede godtok å forklare seg om det som skjedde.

- Kom det fram noen nye opplysninger?

- Vi oppfatter vel at det er gjennomgående med forklaringen han gir – hovedtrekkene er like. Nå skal vi etterforske videre og gjennomføre det vi mener gjenstår av undersøkelser, før vi konkluderer, sier Sand.

I tillegg til siktede var politiets etterforskere, krimteknikere, politiadvokat Amund Sand og statsadvokat Unni Sandøy til stede. Det er også mannens forsvarer, advokat Trond Peder Nilsen. Målet med rekonstruksjonen er å få et bedre bilde av hva som skjedde.

- Døde av kvelning

20 år gamle Mayson Ali Bakhit Osman døde på sykehuset Levanger 3. mars. 1. mars ble Osman brakt til sykehuset Levanger med kritiske skader , og hennes ektemann på 27 år ble pågrepet og siktet for drapsforsøk. Han er nå siktet for forsettlig drap. Mannen har innrømmet å ha blitt sint og tatt kvelertak på kona under en krangel.

Ifølge den foreløpige obduksjonsrapporten døde kvinnen av kvelning.

- Hun var en ung og smilende person, sa personer fra det eritreiske miljøet i Osmans begravelse i Trondheim sist uke.