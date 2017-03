Truer med å inndra skjenkebevilllingen

Saken oppdateres.

Kommunen gir BS Pub og Lux Lounge én uke på seg til å gi tilbakemelding til kommunen om pålegget, skriver Stjørdalens Blad .

- Vi har allerede fjernet plakaten på Facebook, sier Øyvind Kristiansen, som er styreleder for BS Pub og Kultur til Stjørdalens Blad .

Han legger til at Facebook-innlegget ble fjernet noen få timer etter at det ble lagt ut. Innlegget gjelder et innlegg der det ble rekamert med «Happy hour», noe som kommunen anså som ulovlig alkoholreklame, skriver lokalavisen.

Stjørdalens Blad har ikke lyktes å komme i kontakt med noen ansvarlige hos Lux Lounge som kan kommentere pålegget fra Stjørdal kommune.