16 bilister fikk fartsbot i 40-sone

Saken oppdateres.

Mellom klokken 16.40 og 18.35 avholdt politiet en fartskontroll på fylkesvei 17 i Spillum i Namsos. I perioden fikk 16 førere bot for å bryte fartsgrensen på 40 kilometer i timen.

Den høyeste hastigheten ble målt til 64 kilometer i timen.

- Vi synes det er for mange. Det er et fotgjengerfelt i 40-sone, og vi ville satt pris på at man ikke kjører for fort, sier operasjonsleder Morten Mørkved ved Trøndelag politidistrikt.

I forrige uke avholdt UP en kontroll i Orkdal. Da rakk de ikke stanse alle som kjørte for fort.

En 18-åringen mistet også lappen tidligere i år etter å ha kjørt i 161 km/t på Kroppanbrua i Trondheim.