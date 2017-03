Dømt for å ha drept Laimutis på Lånke

Saken oppdateres.

Mennene fikk avsagt dommen i Inntrøndelag tingrett fredag klokken 10.00. 29-åringen tok betenkningstid, mens 33-åringen anket på stedet etter at rettsavgjørelsen var opplest.

Straffene er mildere enn påstanden statsadvokat Jarle Wikdahl la ned under rettssaken i forrige uke. Han mente de to mennene burde dømmes til 14 og 12 års fengsel.

- Avretting

- Den brutale måten drapet ble begått på, med gjentatte øksehogg mot en person som 29-åringen tidligere hadde skadet. Det er skjedd på en brutal måte, sa Wikdahl, og mente handlingen var gjennomført som en avretting.

De tre mennene og en fjerde litauer (48) var til stede på en svært fuktig fest ved en bålplass i Lånke natt til 9. juli i fjor. Der skal de to mennene ha tatt livet av Laimutis Aleksinas (23), ifølge tiltalen. 29-åringen skal ha slått mannen i hodet, mens 33-åringen skal ha hentet øksen og ikke gjort noe for å stoppe den grove volden. 23-åringen ble drept med ti øksehugg mot nakken og bakhodet, ifølge påtalemyndigheten. Begge de tiltalte var svært beruset da volden skjedde og forklarte i retten at de bare husker brokker av natten.

Da Legen og ambulansearbeiderne kom til stedet lå 23-åringen blodig og død på en benk ved bålet hvor de hadde festet. Helsepersonellet trodde de rykket ut til hjertestans.

Sa han trodde det var en stokk

Wikdahl sa i sin prosedyre at han mente at ikke var grunn til å legge vekt på de to tiltaltes forklaringer om hva de faktisk husket og hvordan ting skjedde. Han pekte deretter på at mennene blant annet delvis skal ha kommet med andre forklaringer om hendelsen til politi og helsepersonell tidligere.

- Det er ingen tvil om at 29-åringen handlet forsettlig. I edru tilstand ville han forstått at gjentatte hugg med øks ville være dødelig, sa aktoren videre.

Tobarnsfaren har erkjent straffskyld for drapet. Han har innrømmet at han slo 23-åringen med det han trodde var en stokk.

- Jeg skjønner nå at det må ha vært en øks, sa 29-åringen i sin forklaring.

Om 33-åringens rolle sa Wikdahl dette:

- Han kunne motvirket ved å rope eller skrike, dyttet eller gjort noe annet for å få ham ut av balanse. Det var ikke store handlingen som skulle til for å påvirke. Hans unnlatelse i å handle er passivt medvirkning og forsettlig.

LES OGSÅ: 33-åringen husker ingenting av drapet

Forklarte seg om slåssing

33-åringen har hele tiden nektet befatning med drapet og hevdet at han ikke husker noe av det som skjedde.

Den litauiske 48-åringen, som var til stede på festen, fremsto i Inntrøndelag tingrett som aktoratets kronvitne. Han forklarte i retten at 29-åringen sloss med den drepte 23-åringen. Han forklarte også at han selv følte seg så truet av 33-åringen, at han rømte fra stedet.

Gode venner

Den avdøde og 29-åringen vokste opp sammen i byen Alytus sør i Litauen. De var svært gode venner og delte leilighet i Stjørdal. 29-åringen var også den som kontaktet Aleksinas for å få ham til å komme til Norge for å jobbe i det samme malerfirmaet i Stjørdal hvor han var bas.

Den omkomne 23-åringens mor, Judita Aleksiuniene snakket under rettssaken med Adresseavisen og fortalte om hvor tøft det var å følge rettssaken og møte igjen 29-åringen som er en venn av familien.

- Jeg har mistet min eneste sønn, min fremtid. Nå har jeg mistet alt.