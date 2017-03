Mener 29-åring drepte kameraten fordi han ble ydmyket

Saken oppdateres.

Dommen ble avsagt i Inntrøndelag tingrett fredag klokken 10.00. 29-åringen tok betenkningstid, mens 33-åringen anket på stedet etter at rettsavgjørelsen var opplest.

Straffene er mildere enn påstanden statsadvokat Jarle Wikdahl la ned under rettssaken i forrige uke. Han mente de to mennene burde dømmes til 14 og 12 års fengsel.

Ankesak berammet

Advokat Christian Wiig, som forsvarer 33-åringen som ble dømt for passiv medvirkning til drapet, påsto frifinnelse for klienten under straffesaken.

- I og med at han ble dømt for passiv medvirkning, synes jeg det er greit at han anker. Ankesaken i lagmannsretten er forhåndsberammet til 19. juni, sier Wiig.

Advokat Theo Dretvik, som møtte som forsvarer for 29-åringen, opplyser at de nå skal gå gjennom dommen før klienten tar stilling til eventuell anke.

De to mennene dømmes også å til betale 250 000 kroner i oppreisningserstatning til den dreptes mor.

- Avretting

- Den brutale måten drapet ble begått på, med gjentatte øksehogg mot en person som 29-åringen tidligere hadde skadet. Det er skjedd på en brutal måte, sa Wikdahl i prosedyren i forrige uke, og mente handlingen var gjennomført som en avretting.

De tre mennene og en fjerde litauer (48) var til stede på en svært fuktig fest ved en bålplass i Lånke natt til 9. juli i fjor. Inntrøndelag tingrett finner det bevist at 29-åringen var den som «utførte de dødelige huggene» med øks mot Laimutis Aleksinas (23), noe som underbygges av blodsporanalysen av 29-åringens klær, ifølge dommen.

Obduksjonen påviste at 23-åringen hadde ti skarpkantede sår i bakhodet og nakken, som førte til døden, går det videre frem av rettsavgjørelsen. 29-åringen dømmes for forsettlig drap.

Da Legen og ambulansearbeiderne kom til stedet lå 23-åringen blodig og død på en benk ved bålet hvor de hadde festet. Helsepersonellet trodde de rykket ut til hjertestans.

- Klart motiv

Tidligere på kvelden var det en «tildragelse» mellom 29-åringen og Aleksinas, hvor tiltalte ble lagt i bakken av den nå avdøde litaueren, ifølge dommen. Retten finner i dette et klart motiv, fordi 29-åringen ble «ydmyket foran de andre».

Den 29 år gamle tobarnsfaren erkjente straffskyld for drapet i retten, men sa at han trodde at han slo 23-åringen med en stokk.

- Jeg skjønner nå at det må ha vært en øks, sa 29-åringen i sin forklaring.

Begge de drapstiltalte var svært beruset da volden skjedde og forklarte i retten at de bare husker brokker av natten.

Ifølge tiltalen var det 33-åringen som hentet øksen. Han gjorde deretter ikke noe for å stoppe den grove volden, ifølge dokumentet.

- Han kunne motvirket ved å rope eller skrike, dyttet eller gjort noe annet for å få ham ut av balanse. Det var ikke store handlingen som skulle til for å påvirke. Hans unnlatelse i å handle er passivt medvirkning og forsettlig, sa aktor Wikdahl i sin prosedyre.

Dette er retten enig i. Dommerne finner det bevist at 33-åringens plassering av øksen, slik at den ble tilgjengelig for 29-åringen da han sloss med Aleksinas, utløste en plikt til å handle da han så at 29-åringen grep våpenet. 33-åringen, som hele tiden har nektet befatning med drapet, dømmes derfor for medvirkning til forsettlig drap.

- Handlet i raseri

Bortsett fra 29-åringens erkjennelse, finner Inntrøndelag tingrett ingen formildende omstendigheter.

«Drapet på Lamutis Aleksinas ble begått på en svært brutal måte. De vesentlige av skadene er påført mens han var ute av stand til å forsvare seg. Flere av øksehuggene er påført med stor kraft. Volden har pågått over tid, og er rettet mot et avgrenset område av hodet og halsen», heter det i dommen.

Retten konstaterer at drapshandlingen ikke var en impulshandling, men at det dreide seg om flere hugg og et «fast forsett om å slå avdøde i hjel». Handlingen bærer preg av at den tiltalte 29-åringen handlet «nærmest i raseri», mener dommerne.

29-åringen får en reduksjon i straffen på grunn av sin erkjennelse, selv om retten mener denne ikke har hatt noen bevismessig betydning for saken.

Straffen mot 33-åringen settes under normalnivået for forsettlig drap, og retten påpeker i forbindelse med dette at «hans befatning med drapet er et annet enn NNs (navnet på 29-åringen journ.anm.)».

Gode venner

Den avdøde og 29-åringen vokste opp sammen i byen Alytus sør i Litauen. De var svært gode venner og delte leilighet i Stjørdal. 29-åringen var også den som kontaktet Aleksinas for å få ham til å komme til Norge for å jobbe i det samme malerfirmaet i Stjørdal hvor han var bas.

Den omkomne 23-åringens mor, Judita Aleksiuniene snakket under rettssaken med Adresseavisen og fortalte om hvor tøft det var å følge rettssaken og møte igjen 29-åringen som er en venn av familien.

- Jeg har mistet min eneste sønn, min fremtid. Nå har jeg mistet alt.