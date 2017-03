Her blir det sykkelhotell til 1,7 millioner kroner

Saken oppdateres.

I slutten av mars kan stjørdalingene sjekke inn sykkelen sin i et splitter nytt hotell ved stasjonsbygningen. Her blir det plass til 68 sykler.

- I dag blir sykler parkert og låst fast på ulike steder på stasjonsområdet. Med sykkelhotellet får vi ryddet litt opp, samtidig som vi tilbyr en mye tryggere oppbevaring av syklene. Vi håper også parkeringssituasjonen blir bedret på området, forteller Tore Arntzen, regionleder i stasjonsavdelingen i Bane Nor.

Millionhotell

Dette blir det sjuende sykkelhotellet som Bane Nor har etablert i Norge. Hotellet i Stjørdal koster 1,7 millioner kroner og er finansiert i samarbeid med fylkeskommunen.

- Vi ønsker at flest mulig skal benytte seg av sykkel til og fra stasjonene våre. Antallet togpassasjerer på Trønderbanen er stadig økende og da må vi tilrettelegge forholdene for de reisende. Dette er en del av Bane Nors miljøprofil, sier Arntzen.

Kameraovervåkning

For å få tilgang til hotellet må man kjøpe et abonnement for 50 kroner i måneden. For å låse opp bruker man mobiltelefonen.

- Vi tror dette blir veldig populært. I dag har jo mange dyre sykler. De vil nok sette spesielt stor pris på et tilbud der syklene står trygt bak lås og slå i et tørt hotell med kameraovervåkning. Men hotellet er selvfølgelig åpent for sykler i alle aldre og prisklasser, presiserer Arntzen.

