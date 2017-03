Huset i Ogndal totalskadd av brannen

Saken oppdateres.

I natt ble det meldt om brann i en enebolig øst for Steinkjer sentrum. Det skal ha vært to personer som oppholdt seg i boligen. Disse tok seg ut, etter selv å ha forsøkt å slukke brannen.

Ang brann Steinkjer: enebolig i Ogndal. To personer har oppholdt seg i huset, kom seg ut etter å ha forsøkt å slokke. Fortsatt røykutvikling — Politiet N-Trøndelag (@politiNTrondops) March 18, 2017

Politiet meldte klokken 02.43 at brannen var slukket. Det er en del materielle skader og politiet gjør videre undersøkelser. Like etter klokken 09 lørdag morgen meldte politiet at brannen hadde blusset opp igjen for fullt.