Jørgen så mystiske luksusbiler ved Coop-butikken

Jørgen Undlien fra Åsen i Levanger skulle en tur på butikken lørdag. Da oppdaget han to kamuflerte biler som sto parkert utenfor Prix-butikken på Åsen. Merket til bilene var tildekket, og bilene hadde «kamuflasje-mønster» i svart og hvitt.

- Veldig godt utstyrt

- Jeg er sikker på at det er Mercedes. Det kjørte Mercedeser i lag med dem, som ikke var kamuflert. Det var to kamuflerte biler og to vanlige Mercedes der merket vistes, forteller Undlien til Adresseavisen.

Undlien er bilinteressert, og en kamerat av ham filmet også bilene.

- Dette er nok luksusbiler. De var veldig godt utstyrt inni, og begge hadde elseter. Rattet var dekket over, så det fikk vi ikke sett, forteller Undlien.

Trønder-Avisa har også observert disse bilene på E6 ved Hell.

Etterpå har diskusjonen gått på nettet om hva slags biler dette kan være.

- Jeg forsto det som at de skulle komme ut i 2020, ut fra en diskusjon på nett, sier Undlien.

Ifølge Broom er flere Mercedeser på testkjøring på norske vinterveier nå, blant annet ble tilsvarende biler filmet i Mo i Rana 17. mars.

Kamuflerte biler av flere merker

Den siste måneden har flere kamuflerte biler fra tyske bilprodusenter blitt observert på testkjøring i Trøndelag.

Kamuflerte BMW-er kjørte gjennom Trondheim sentrum sist uke.

I februar observerte fotograf Erling Skjervold flere kamuflerte personbiler som kom kjørende fra fylkesvei 705 mot Hell.

