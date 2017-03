Kvinne sendt til sykehus etter at bil havnet på taket i Namdal

Saken oppdateres.

En bil har kjørt av veien og ligger på taket ved fylkesvei 17 ved Føttberga, melder politiet i Nord-Trøndelag på Twitter.

Politiet fikk melding om ulykken klokka 10.44. De var framme på stedet ved Grungstadvatnet klokka 11.23.

- Politiet rykket ut fra Namsos. En melder sa at det var en enslig bil på taket. Bilen skal ligge på taket midt på veien. Det vi vet, er at det er en dame i 60-årene involvert, hun har snakket med oss og sier at hun føler seg grei, sa operasjonsleder Lars Letnes ved Trøndelag politidistrikt like før klokka 11.

Noe senere opplyser politiet at ambulanse har tatt hånd om kvinnen, og hun er kjørt til Sykehuset Namsos.

Fylkesvei 17 er fortsatt helt stengt på stedet, inntil bilbergingsarbeidet er ferdig. Dette vil trolig ta noe tid.