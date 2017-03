I morgen settes disse fotoboksene i drift

Saken oppdateres.

Starten har blitt utsatt, men nå skal de nye fotoboksene i Væretunnelen og Stavsjøfjelltunnelen settes i drift.

Har testet siden nyttår

Det er strekningsmåling som nå settes i drift i de to tunnelene. Altså vil gjennomsnittsfarten til trafikantene bli målt. Fotoboksene har blitt testet siden nyttår .

Helltunnelen har allerede et tilsvarende system i nordgående retning.

– Strekningsmåling av fart har vist seg som et svært godt trafikksikkerhetstiltak fordi farten reduseres over en lang strekning. Det er godt dokumentert at lavere fart reduserer ulykkesrisikoen på vegene, sier Jørgen Bysveen i Statens vegvesen.

LES OGSÅ: Tre fotobokser knipset flest fartssyndere i Trøndelag i 2016

Settes i drift fredag

Strekningsmålingen settes i drift fredag 24. mars klokka 12, opplyser Bysveen.

Målingen i sørgående retning i Væretunnelen blir ikke satt i drift nå. En sensor til systemet mangler, og skiltene blir tildekket inntil sensoren er på plass.

Bakgrunnen for strekningsmålingen er at det skal bygges doble tunnelløp på E6 mellom Trondheim og Stjørdal.

LES OGSÅ: Krevde fotoboks i Strindheimtunnelen