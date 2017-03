Lastebiler sperrer felt på E6

Saken oppdateres.

Klokken 20.20 opplyser politiet i Nord-Trøndelag til Adresseavisen at ett felt på E6 er åpent i Vegsetbakken i nordenden av Snåsavatnet.

Adresseavisen frilansfotograf på stedet opplyser at det er svært glatt og at en buss har sklidd inn i vogntoget som sperrer veien.

Har du opplysninger, bilde eller video? Tips oss! Telefon: 464 07 200

E-post: webred@adresseavisen.no

SMS/MMS: Kodeord TIPS til 464 07 200



- Flere lastebiler står fast. Vi fikk melding om at veien var helt sperret klokken 19.41. Nå kom det akkurat melding om at ett felt er åpent og at det er mulig å ta seg forbi med personbil på stedet, sier operasjonsleder Lars Letnes ved politiets operasjonsentral i Nord-Trøndelag.

Ifølge operatør Per Morten Trymer ved Vegtrafikksentralen er det et vogntog i nordgående felt som sperrer deler av veien.

- Hvor mange lastebiler det dreier seg om vet vi ikke. Dersom en blir stående kan en følge av dette bli at flere blir stående fast fordi de ikke kommer seg forbi, sier Trymer.

Han opplyser at entreprenør er på vei til stedet for å vurdere om det må strøs.

- Sjåføren vil straks være fremme på stedet, opplyser Trymer klokken 20.55.

Følg Adresseavisen på Facebook , Instagram og Twitter