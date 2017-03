Tok smugler med 900 piller i bagasjen

Saken oppdateres.

Da hadde han fløyet fra Alicante til Stockholm og deretter satt seg på toget hjem til Trondheim, opplyser Bjørn Arild Sørlie i Tollvesenet. I bagasjen hans lå 961 narkotiske piller.

Det var lokalavisen Bladet som først omtalte saken. Ifølge avisen var det snakk om en rutinekontroll på Nabotåget fra Östersund til Trondheim.

- Han ble tatt på toget under en kontroll vi hadde i Meråker, sier Sørlie.

Ment for videresalg

Det skal dreie seg om to ulike typer tabletter som begge er klassifisert som narkotika. Mannen hadde ikke legeattest med seg slik at han kunne ta med tablettene på lovlig måte ifølge Sørlie.

– Han innrømmet det faktiske forhold, men gir ingen flere opplysninger. Et så stort antall er sjeldent til eget bruk, så vi har grunn til å tro at det var ment for videresalg, sier etterforskningsleder Annar Sparby ved Stjørdal lensmannskontor til bladet.no .

Løslatt etter avhør

Sparby sier politiet fortsatt venter svar på analysen om hva slags stoff det er snakk om, men at alt tyder på at det dreier seg om en grov narkotikaforbrytelse .

Mannen i trettiårene er løslatt etter avhør.

